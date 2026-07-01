Visite guidée du théâtre de la compagnie de l’Oiseau-Mouche, Théâtre de la compagnie de l’Oiseau-Mouche, Roubaix

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre de la compagnie de l’Oiseau-Mouche Samedi 19 septembre, 11h00, 14h30, 16h30 Théâtre de la compagnie de l’Oiseau-Mouche Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Depuis 2001, la compagnie de l’Oiseau Mouche est installée dans un ensemble architectural singulier qui mêle maisons de la Belle Époque, anciens garages, magasins emblématiques et extension contemporaine. Menés par les comédiens de la compagnie, les visiteurs seront plongés dans l’histoire du lieu pour y (re)découvrir ses grands et petits secrets.

Le restaurant Le Colibri, situé au sein du Théâtre de l’Oiseau-Mouche, sera également ouvert ce jour-là pour le déjeuner

– Visite guidée avec show culinaire et exposition

Théâtre de la compagnie de l’Oiseau-Mouche 28 avenue des Nations Unies, Roubaix Roubaix 59100 Nord Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 65 96 50 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@oiseau-mouche.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-oiseaumouche.mapado.com/ »}]

Depuis 2001, la compagnie de l’Oiseau Mouche est installée dans un ensemble architectural singulier qui mêle maisons de la Belle Époque, anciens garages, magasins emblématiques et extension Menés par…

©A. Loubry