Visite guidée du Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre de la Croix Rousse, Lyon

Informations pratiques

Visite guidée du Théâtre de la Croix-Rousse Samedi 19 septembre, 11h00 Théâtre de la Croix Rousse Rhône

entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Visite guidée du Théâtre de la Croix-Rousse.

Plongez dans l’histoire du Théâtre de la Croix-Rousse, joyau Art déco conçu par un élève de Tony Garnier. Ce bâtiment construit en 1931 célébrera bientôt son centenaire. Une visite pour en découvrir tous les secrets.

Théâtre de la Croix Rousse Place Joannes Ambre, 69004 Lyon Lyon 69004 La Croix-Rousse Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472074949 http://www.croix-rousse.com Le théâtre de la Croix-Rousse est construit sur un terrain de forme trapézoïdale. Son ossature est en béton armé tandis que les murs sont en pisé de mâchefer enduit. Il est couvert d’une toiture terrasse avec un revêtement étanche d’asphalte, sur laquelle est installée la machinerie du système de chauffage et de climatisation au gaz. L’ossature principale de cette toiture est composée de poutres en béton armé d’une portée de 24 m. L’édifice est précédé d’une place mettant en valeur sa façade monumentale. L’entrée principale se compose d’une série de portes située au 1er niveau de la partie convexe de la façade. Au-dessus, elle est constituée de claustras de béton armé assemblés dans les piliers de l’ossature et enserrant des briques de verre légèrement teinté de jaune. Le grand hall d’entrée reçoit ainsi une lumière chaleureuse. A l’intérieur, un large escalier d’une dizaine de marches donne accès à une galerie qui fait le tour de la salle de spectacle d’une capacité de 1300 places environ. De part et d’autre de ce promenoir, des escaliers éclairés par des verrières constituées par d’étroits meneaux de béton, conduisent aux galeries supérieures. Privilégiez les transports en commun ! Métro C : arrêts Croix-Rousse, Hénon et Cuire Bus : lignes C13, 38, S4, C1, 2, 33, 45, S6 / S12 Vélo’v

Visite guidée du Théâtre de la Croix-Rousse

Fanny Vandecandelaere