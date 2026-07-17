Visite guidée du théâtre des 2 Points de la MJC, MJC Rodez, Rodez

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre des 2 Points de la MJC Samedi 19 septembre, 14h00 MJC Rodez Aveyron

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Plongez dans les coulisses du Théâtre des 2 Points en compagnie d’une médiatrice passionnée.

De la salle au plateau, en passant par les espaces habituellement réservés aux techniciens et aux artistes, découvrez le T2P sous un angle inédit.

Réservation obligatoire.

MJC Rodez 1 rue Saint-Cyrice, 12000 Rodez Rodez 12000 Les Ondes Aveyron Occitanie 05 65 67 01 13 https://mjcrodez.fr/ https://www.facebook.com/mjcrodez/;https://www.instagram.com/mjcrodez/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 67 01 13 »}] La Maison des Jeunes et de la Culture de Rodez vous accueille pour de nombreuses activités sportives, culturelles ou de loisirs.

Plongez au cœur des coulisses du Théâtre des 2 Points en compagnie d’une médiatrice passionnée. De la salle au plateau, jusqu’aux espaces habituellement réservés aux techniciens et aux artistes, dans…

©MJC Rodez