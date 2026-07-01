Visite guidée du théâtre en famille, Théâtre d’Angoulême, Angoulême
samedi 19 septembre 2026 · Théâtre d'Angoulême · Angoulême
Informations pratiques
Visite guidée du théâtre en famille Samedi 19 septembre, 11h00 Théâtre d’Angoulême Charente
Gratuit. Sur réservation. Places limitées (25).
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00
Partez pour une promenade ludique au cœur du Théâtre d’Angoulême et découvrez les secrets de ce lieu emblématique. Explorez ses espaces, son histoire et ses coulisses au fil d’un parcours riche en surprises.
À partir de 6 ans
Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine +33545386161 http://www.theatre-angouleme.org [{« type »: « email », « value »: « valerie.stosic@theatre-angouleme.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545386161 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545386162 »}] De la petite enfance à la grande adolescence, une programmation importante de spectacles (théâtre, danse, musique, cirque, magie, arts visuels…) sont dédiés à la jeunesse, pour des sorties scolaires ou familiales, au cours de la saison et dans le cadre du festival “La tête dans les nuages”.
Une promenade ludique dans le Théâtre d’Angoulême pour découvrir tous ses secrets.
©Odette Fouché
À voir aussi à Angoulême (Charente)
- Instant Archives dans les coulisses de la mémoire Archives Départementales de la Charente Angoulême 1 juillet 2026
- Visite guidée de l’exposition Angoulême, entre nature et jardin Archives Municipales Angoulême 1 juillet 2026
- Comedy Club à Maison Jaja Maison Jaja Angoulême 1 juillet 2026
- Dansons sur les quais Ile de Bourgines Angoulême 2 juillet 2026
- Visite accompagnée de l’exposition Croissant indigerible FRAC Poitou-Charentes Angoulême 4 juillet 2026