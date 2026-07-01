Visite guidée du théâtre en famille, Théâtre d’Angoulême, Angoulême

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre en famille Samedi 19 septembre, 11h00 Théâtre d’Angoulême Charente

Gratuit. Sur réservation. Places limitées (25).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Partez pour une promenade ludique au cœur du Théâtre d’Angoulême et découvrez les secrets de ce lieu emblématique. Explorez ses espaces, son histoire et ses coulisses au fil d’un parcours riche en surprises.

À partir de 6 ans

Théâtre d’Angoulême Avenue des Maréchaux, 16000 Angoulême, France Angoulême 16000 L’Houmeau Charente Nouvelle-Aquitaine +33545386161 http://www.theatre-angouleme.org [{« type »: « email », « value »: « valerie.stosic@theatre-angouleme.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545386161 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0545386162 »}] De la petite enfance à la grande adolescence, une programmation importante de spectacles (théâtre, danse, musique, cirque, magie, arts visuels…) sont dédiés à la jeunesse, pour des sorties scolaires ou familiales, au cours de la saison et dans le cadre du festival “La tête dans les nuages”.

Une promenade ludique dans le Théâtre d’Angoulême pour découvrir tous ses secrets.

©Odette Fouché