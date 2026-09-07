Visite guidée du théâtre, La Mégisserie, Saint-Junien

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre Samedi 19 septembre, 16h00, 16h30 La Mégisserie Haute-Vienne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:15:00+02:00

Guidés par une médiatrice, partez à la découverte des coulisses de La Mégisserie, de son histoire, de ses espaces et des différents métiers qui font vivre ce lieu culturel.

Durée : environ 45 minutes.

Avant ou après la visite, vous pourrez également participer à un atelier de construction collective intitulé « Le Trône et le Marteau ».

La Mégisserie 14 Avenue Léontine Vignerie, 87200 Saint-Junien, France Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33555028798 https://la-megisserie.fr La Mégisserie est un théâtre dont la programmation pluridisciplinaire – théâtre, danse, musique, cirque – explore les arts vivants sous toutes leurs formes dès lors qu’elles sont singulières, innovantes et proposent de nouveaux récits. Elle mène des projets participatifs, des ateliers et des actions culturelles avec les acteurs éducatifs et le tissu associatif local. Par ailleurs, elle soutient la création par l’accueil en résidence de compagnies et la coproduction de créations. Parking.

Guidés par une médiatrice, découvrez les coulisses de La Mégisserie, son histoire, ses espaces et ses métiers !

©La Mégisserie