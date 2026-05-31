Visite guidée du théâtre, Théâtre de l’Hôtel de ville, Le Havre

Visite guidée du théâtre Samedi 19 septembre, 09h30, 11h00, 14h00, 15h30 Théâtre de l’Hôtel de ville Seine-Maritime

Durée 1h, 12 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Visite du Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre :

Au cœur du centre reconstruit inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Théâtre de l’Hôtel de Ville, occupe l’aile est de l’Hôtel de Ville du Havre, bâtiment phare de l’architecture Perret. Inauguré en 1967, il est le lieu emblématique d’une programmation municipale attentive à l’évolution des formes artistiques et où se croisent cirque contemporain, théâtre, magie, chansons et tout ce que le spectacle vivant peut permettre à un public familial de s’y retrouver avec curiosité, avec gourmandise. Le Théâtre de l’Hôtel de Ville est aussi cette belle salle qui sait accueillir les grands concerts du Conservatoire, les projets ambitieux de compagnies locales et les spectacles si attendus des écoles de danses…

Théâtre de l’Hôtel de ville Avenue du Général Leclerc, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Notre Dame Seine-Maritime Normandie 0235223122 https://thv.lehavre.fr/ [{« type »: « email », « value »: « saison.thv@lehavre.fr »}] Ouvert en 1967, le Théâtre de l’Hôtel de Ville accueille, dans un premier temps, la Maison de la Culture du Havre. Il fait partie de l’ensemble monumental de l’Hôtel de Ville, à l’est du corps central qui a été achevé par Jacques Tournant après la mort d’Auguste Perret en 1954. Il est inscrit au titre du Patrimoine mondial par l’UNESCO.

Visite du Théâtre de l’Hôtel de Ville du Havre :

©DR