Visite guidée du théâtre, Théâtre des Arts, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée du théâtre Dimanche 20 septembre, 10h00 Théâtre des Arts Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez explorer les coulisses et les espaces méconnus qui échappent au regard du grand public!

Vous assisterez en avant-première à la découverte du décor de Macbeth.

Une occasion exceptionnelle de découvrir l’envers du décor et de vivre la magie du théâtre comme jamais!

Théâtre des Arts Place des Arts, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.operaorchestrenormandierouen.fr/ [{« type »: « link », « value »: « http://operaorchestrenormandierouen.fr »}]

Venez explorer les coulisses et les espaces méconnus qui échappent au regard du grand public!

©Caroline Doutre