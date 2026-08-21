Visite guidée du Trésor de la cathédrale de Lyon, Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Jean-Baptiste · Lyon
Informations pratiques
Visite guidée du Trésor de la cathédrale de Lyon 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Rhône
Limité à 30 personnes max
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visites guidées d’une demi heure sur un thème précis.
Samedi 19 :
10h30 : La Manécanterie
11h30 : La face cachée des objets
Samedi 19 & Dimanche 20 :
14h30 : La face cachée des objets
15h30 : La Manécanterie
16h30 : La face cachée des objets
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste Place Saint Jean, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33478814889 https://primatiale.fr https://www.instagram.com/raconte_moi_lyon Située au cœur du Vieux-Lyon, la Cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale Saint-Jean (siège du primat des Gaules), est un édifice mélangeant les styles gothique et roman. Sa construction s’étend sur trois siècles, de 1175 à 1481.
L’une des particularités de l’édifice est de posséder une horloge astronomique. Réalisée à la du fin XIVe siècle, celle-ci indique la date, les positions de la lune, du soleil et des étoiles au-dessus de Lyon. Métro ligne D – Station Vieux-Lyon.
Visites guidées d’une demi heure sur un thème précis.
©Tresordelacathedraledelyon
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