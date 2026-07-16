Visite guidée du tribunal judiciaire, Tribunal judiciaire, Bâtiment C, Chartres

Informations pratiques

Visite guidée du tribunal judiciaire Samedi 19 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 Tribunal judiciaire, Bâtiment C Eure-et-Loir

Limité à 30 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visite guidée du Tribunal judiciaire de Chartres, animée par les personnels de greffe et des magistrats. Au programme, découverte de l’histoire des deux édifices historiques, jadis chapelles, puis exploration de la salle de la cour d’assises. S’ensuit une présentation détaillée du fonctionnement du tribunal, afin d’éclairer le public sur les missions qui y sont exercées.

Tribunal judiciaire, Bâtiment C 11 rue du Cardinal Pie, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 18 77 00 [{« type »: « email », « value »: « sec.p.tj-chartres@justice.fr »}] Le tribunal de Chartres est installé dans deux bâtiments religieux. Le bâtiment A situé dans la chapelle du couvent des carmélites, dont la façade date de 1668. Le bâtiment C dans l’ancien séminaire Saint-Charles construit au cours du XVIIᵉ siècle.

Peu d’édifices ont été autant triturés depuis la révolution. Des séparations en plan et en élévation ont été ajoutées à plusieurs reprises pour l’établissement du tribunal criminel (devenu Cour d’Assises).

Visite guidée du Tribunal judiciaire de Chartres, animée par les personnels de greffe et des magistrats.

©TJ Chartres