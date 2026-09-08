Visite guidée du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire, Colmar
samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Colmar
Informations pratiques
Visite guidée du Tribunal Judiciaire Samedi 19 septembre, 13h30 Tribunal judiciaire Haut-Rhin
Conditions d’accès : personnes majeures ou accompagnées d’un adulte
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Venez découvrir le Tribunal Judiciaire de la ville de Colmar, lors d’une visite guidée.
(Accueil 20 min avant la visite, fouille des sacs obligatoire)
Tribunal judiciaire Place du marché aux fruits 68027 Colmar Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-du-tribunal-judiciaire-1 »}]
Venez découvrir le Tribunal Judiciaire de la ville de Colmar lors d’une visite guidée.
©Ville de Colmar
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