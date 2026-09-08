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Visite guidée du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire, Colmar

samedi 19 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Colmar

Visite guidée du Tribunal Judiciaire, Tribunal judiciaire, Colmar

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tribunal judiciaire
Adresse
Place du marché aux fruits 68027 Colmar
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
Conditions d'accès : personnes majeures ou accompagnées d'un adulte

Visite guidée du Tribunal Judiciaire Samedi 19 septembre, 13h30 Tribunal judiciaire Haut-Rhin

Conditions d’accès : personnes majeures ou accompagnées d’un adulte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T14:30:00+02:00

Venez découvrir le Tribunal Judiciaire de la ville de Colmar, lors d’une visite guidée.
(Accueil 20 min avant la visite, fouille des sacs obligatoire)

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Venez découvrir le Tribunal Judiciaire de la ville de Colmar lors d’une visite guidée.

©Ville de Colmar

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