Visite guidée du tribunal, Tribunal administratif, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée du tribunal Samedi 19 septembre, 08h30, 14h00 Tribunal administratif Loiret

Visite gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation conseillée. 30 visiteurs par créneaux d’une heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

L’hôtel Brachet, dit aussi hôtel de la Vieille Intendance, est un édifice du 16ᵉ siècle construit à la charnière du gothique et de la Renaissance. Il abrite aujourd’hui le tribunal administratif d’Orléans.

Lors des journées européennes du patrimoine, nous vous invitons à découvrir le bâtiment, les salles d’audience et le jardin ouverts à la visite, permettant au public de mieux connaître le patrimoine, l’activité et le fonctionnement de l’institution.

Tribunal administratif 28 rue de la Bretonnerie 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire https://orleans.tribunal-administratif.fr/ https://www.linkedin.com/company/tribunaladministratifdorl%C3%A9ans/ L’hôtel Brachet, dit aussi hôtel de la Vieille Intendance, est un édifice construit à la charnière du gothique et de la renaissance. Il abrite aujourd’hui le tribunal adminsitratif d’Orléans. Lors des journées européennes du patrimoine, le bâtiment, les salles d’audience et le jardin seront ouverts à la visite permettant au public de découvrir le patrimoine, l’activité et le fonctionnement de l’institution.

L’hôtel Brachet, dit aussi hôtel de la Vieille Intendance, est un édifice du 16ème siècle construit à la charnière du gothique et de la Renaissance.

©TA 45