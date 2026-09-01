Visite guidée du vent dans les voiles | Journées du Patrimoine Manoir de la Mare Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Saint-Manvieu-Norrey

Visite guidée du vent dans les voiles | Journées du Patrimoine

Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Du porche à l’échauguette, de la salle seigneuriale à la bibliothèque, voyagez à travers ces bâtiments du XVIIe siècle, à la suite des élèves qui y font leurs études. Elles vous font visiter leur et…

Du porche à l’échauguette, de la salle seigneuriale à la bibliothèque, voyagez à travers ces bâtiments du XVIIe siècle, à la suite des élèves qui y font leurs études. Elles vous font visiter leur école et vous racontent son histoire des champs de bataille d’Italie aux sœurs dominicaines enseignantes, en passant par les armateurs normands dont les navires, toutes voiles dehors, cinglaient jusqu’aux Amériques ou les inventeurs de la Toile de Jouy embarquez sous le vent de l’Histoire ! .

Manoir de la Mare La mare Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 99

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English : Visite guidée du vent dans les voiles | Journées du Patrimoine

From the porch to the watchtower, from the stately hall to the library, take a journey through these 17th-century buildings, following in the footsteps of the students who study there. They’ll show you around their…

L’événement Visite guidée du vent dans les voiles | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer