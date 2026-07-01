Visite guidée du vieux bourg de Bazouges, Bazouges-Cré-sur-Loir, Bazouges Cré sur Loir

Informations pratiques

Visite guidée du vieux bourg de Bazouges 19 et 20 septembre Bazouges-Cré-sur-Loir Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Tour du Pilori

à 15h et à 17h.

Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges-Cré-sur-Loir Bazouges Cré sur Loir 72200 Sarthe Pays de la Loire

Tour du Pilori

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