Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers Place du chapitre Eymoutiers

Eymoutiers

Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31

Le vieux bourg d’Eymoutiers regorge de maisons anciennes et de vestiges comme autant de témoins de son développement au cours des siècles. Cette visite narre son évolution, de ce qui aurait existé à ce qui subsiste aujourd’hui. .

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 06 85 58 contact@millevoies-millevaches.com

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English : Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers

L’événement Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière