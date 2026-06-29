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Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers Place du chapitre Eymoutiers

Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers Place du chapitre Eymoutiers

Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers Place du chapitre Eymoutiers lundi 6 juillet 2026.

Lieu
Place du chapitre
Adresse
La Collégiale
Ville
87120 Eymoutiers
Département
Haute-Vienne
Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Tarif
3 3

Eymoutiers

Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 11:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-08 2026-07-10 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-27 2026-07-29 2026-07-31

Le vieux bourg d’Eymoutiers regorge de maisons anciennes et de vestiges comme autant de témoins de son développement au cours des siècles. Cette visite narre son évolution, de ce qui aurait existé à ce qui subsiste aujourd’hui.   .

Place du chapitre La Collégiale Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 67 06 85 58  contact@millevoies-millevaches.com

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English : Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers

L’événement Visite guidée du vieux bourg d’Eymoutiers Eymoutiers a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Portes de Vassivière

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