Givet

Visite guidée du vieux Givet Sur les pas de Méhul

Givet Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-05 2026-05-07 2026-05-09 2026-05-12 2026-05-14 2026-05-16 2026-05-19 2026-05-21 2026-05-23 2026-05-26 2026-05-28 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-04 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-11 2026-06-13 2026-06-16

Que vous soyez Givetois de toujours ou de passage, nos visites guidées gratuites sont une invitation à redécouvrir notre quartier Saint-Hilaire, ses points de vue imprenables et son histoire militaire et culturelle fascinante. Quand ? Les mardis, jeudis et samedis. Rendez-vous 14h15 devant l’Office de Tourisme (Quai des Fours) pour un départ à 14h30 . Durée 1h30 de balade contée et passionnante. La visite s’articule autour de l’histoire militaire et politique de la ville, des personnages historiques qui ont fait sa renommée, mais aussi de ses monuments remarquables. Grâce au Syndicat d’Initiative de Givet et à ses guides bénévoles, Givet se dévoilera comme un carrefour culturel, militaire et géographique. VISITE GRATUITE.

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Givet 08600 Ardennes Grand Est sig08600@gmail.com

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English :

Whether you’re a long-time Givetois or just passing through, our free guided tours are an invitation to rediscover our Saint-Hilaire district, its breathtaking views and its fascinating military and cultural history. When can you join us? Tuesdays, Thursdays and Saturdays. Meeting point: 2.15pm in front of the Tourist Office (Quai des Fours) for a 2.30pm departure. Duration: 1? hours of fascinating storytelling. The tour focuses on the town’s military and political history, the historical figures who made it famous, and its remarkable monuments. Thanks to the Syndicat d’Initiative de Givet and its volunteer guides, Givet will reveal itself as a cultural, military and geographical crossroads. FREE TOUR.

L’événement Visite guidée du vieux Givet Sur les pas de Méhul Givet a été mis à jour le 2026-04-15 par Ardennes Tourisme