Visite guidée du vieux village de Tence, Office de tourisme du Haut Lignon, Tence

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme du Haut Lignon · Tence

Informations pratiques

Visite guidée du vieux village de Tence Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme du Haut Lignon Haute-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Sur réservation auprès de l’office de tourisme

Office de tourisme du Haut Lignon 32 Grande rue 43190 TENCE Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/terre-de-memoire-et-de-patrimoine/nos-villages/tence/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/sejourner/agenda/billetterie/ »}] Parking place du Chatiague ou au Pont. Départ devant l’office de tourisme.

Sur réservation auprès de l’office de tourisme

©Nancy EPALLE – Office de Tourisme du Haut-Lignon