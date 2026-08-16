Visite guidée du vieux village de Tence, Office de tourisme du Haut Lignon, Tence
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme du Haut Lignon · Tence
Informations pratiques
Visite guidée du vieux village de Tence Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme du Haut Lignon Haute-Loire
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Sur réservation auprès de l’office de tourisme
Office de tourisme du Haut Lignon 32 Grande rue 43190 TENCE Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/terre-de-memoire-et-de-patrimoine/nos-villages/tence/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/sejourner/agenda/billetterie/ »}] Parking place du Chatiague ou au Pont. Départ devant l’office de tourisme.
Sur réservation auprès de l’office de tourisme
©Nancy EPALLE – Office de Tourisme du Haut-Lignon
À voir aussi à Tence (Haute-Loire)
- Journée solidaire Gymnase La Lionchère Tence 12 septembre 2026
- Duo corse Tence 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Chapelle des Pénitents Place de l’Esplanade Tence 19 septembre 2026
- Visite guidée de la chapelle des Pénitents blancs de Tence, Chapelle des Pénitents Blancs de Tence, Tence 19 septembre 2026
- Concert spectacle Temple de Tence Tence 19 septembre 2026