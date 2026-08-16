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Visite guidée du vieux village de Tence, Office de tourisme du Haut Lignon, Tence

dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme du Haut Lignon · Tence

Visite guidée du vieux village de Tence, Office de tourisme du Haut Lignon, Tence

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de tourisme du Haut Lignon
Adresse
32 Grande rue 43190 TENCE
Ville
43190 Tence
Département
Haute-Loire
Tarif
Gratuit

Visite guidée du vieux village de Tence Dimanche 20 septembre, 14h30 Office de tourisme du Haut Lignon Haute-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Sur réservation auprès de l’office de tourisme

Office de tourisme du Haut Lignon 32 Grande rue 43190 TENCE Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/terre-de-memoire-et-de-patrimoine/nos-villages/tence/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-hautlignon.com/sejourner/agenda/billetterie/ »}] Parking place du Chatiague ou au Pont. Départ devant l’office de tourisme.
Sur réservation auprès de l’office de tourisme

©Nancy EPALLE – Office de Tourisme du Haut-Lignon

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