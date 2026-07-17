Visite guidée du village abandonné de Clédat, Clédat, Grandsaigne

Informations pratiques

Visite guidée du village abandonné de Clédat 19 et 20 septembre Clédat Corrèze

Gratuit. Chaussures et vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du village abandonné de Clédat

Partez à la découverte du mystérieux village de Clédat, niché au cœur de la forêt.

Cette visite guidée vous plongera dans l’histoire de ce hameau autrefois habité, aujourd’hui déserté, mais toujours chargé de mémoire.

Entre vestiges architecturaux, récits de la vie rurale et légendes locales, laissez-vous guider sur les traces d’un passé encore palpable.

Clédat 19300 Grandsaigne Grandsaigne 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 06 12 78 69 16 http://cledat-correze.fr Clédat est un village du XIIe siècle qui fut pendant des siècles un relais pour les voyageurs et les pèlerins entre les hauteurs du plateau de Millevaches et le pays de Tulle. Attestée dès 1164 dans une bulle du pape, la petite chapelle romane Sainte-Magdeleine était associée à la « Maison des pauvres », hospice fondé par le prieuré-hôpital Saint-Gérald de Limoges.

Plus près de nous, à la fin de l’année 1943, les maquisards de la 432e compagnie de FTP s’installent aux Bordes, en contrebas du village. Le groupe de 25 résistants sera attaqué par les Allemands le 4 mai 1944 ; 2 seront tués, 3 faits prisonniers et déportés, les autres purent s’enfuir.

Les derniers habitants quittent le village en 1963, le laissant isolé et abandonné au milieu de l’immense forêt de résineux de Larfeuil, une nature authentique et mystérieuse propice à la balade découverte et à la méditation.

Jusqu’en 1954, chaque année à la Sainte-Madeleine (22 juillet), un pèlerinage très suivi était organisé pour célébrer les vertus de la « bonne fontaine ». Transport organisé par l’école de Treignac. Accès fléché par une piste forestière non goudronnée en totalité, soit par Grandsaigne, soit par Pradines ou Bonnefond.

Visite guidée du village abandonné de Clédat

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