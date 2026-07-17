Visite guidée du village de Gourdon, Église Saint-Vincent de Gourdon, Gourdon
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Vincent de Gourdon · Gourdon
Informations pratiques
Visite guidée du village de Gourdon 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent de Gourdon Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Venez (re)découvrir le patrimoine de Gourdon lors d’une visite guidée effectuée par François de l’Office de Tourisme !
Surnommé le balcon de la Côte d’Azur, le village suspendu au sommet d’un à-pic Vertigineux, ce « Plus Beau Village de France » offre un panorama exceptionnel sur 80km du littoral méditerranéen
Église Saint-Vincent de Gourdon Place de l’Eglise, 06620 Gourdon, France Gourdon 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 87 73 31 [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 31 »}]
Venez (re)découvrir le patrimoine de Gourdon lors d’une visite guidée effectuée par François de l’Office de Tourisme !
©OTI CASA
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