Visite guidée du village de Gourdon, Église Saint-Vincent de Gourdon, Gourdon

Informations pratiques

Visite guidée du village de Gourdon 19 et 20 septembre Église Saint-Vincent de Gourdon Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Venez (re)découvrir le patrimoine de Gourdon lors d’une visite guidée effectuée par François de l’Office de Tourisme !

Surnommé le balcon de la Côte d’Azur, le village suspendu au sommet d’un à-pic Vertigineux, ce « Plus Beau Village de France » offre un panorama exceptionnel sur 80km du littoral méditerranéen

Église Saint-Vincent de Gourdon Place de l’Eglise, 06620 Gourdon, France Gourdon 06620 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 89 87 73 31 [{« type »: « email », « value »: « visite.guidee@agglo-casa.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 89 87 73 31 »}]

Venez (re)découvrir le patrimoine de Gourdon lors d’une visite guidée effectuée par François de l’Office de Tourisme !

©OTI CASA