Visite guidée du voilier France 1, Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17, Nice
samedi 19 septembre 2026 · Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 · Nice
Informations pratiques
Visite guidée du voilier France 1 19 et 20 septembre Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 Alpes-Maritimes
En continu 6 personnes toutes les 10 minutes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
France 1 est un voilier français emblématique, construit en 1970 à la demande de Marcel Bich dans le but de représenter la France lors de la Coupe de l’America.
Imaginé par le célèbre architecte naval André Mauric, ce voilier de 12 mètres a pris part à la compétition à trois reprises, en 1970, 1974 et 1977.
Véritable symbole du savoir-faire maritime français, France 1 a été classé Monument historique en 1992, témoignant de son importance dans le patrimoine nautique français.
Après avoir été restauré, le voilier est aujourd’hui basé à Hyères, où il continue de naviguer.
France 1 représente ainsi un remarquable héritage maritime français, associé à l’esprit d’innovation, à l’élégance et à l’aventure de Marcel Bich.
Retrouvez-nous sur le quai Papacino, à l’emplacement 17.
Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 Quai Papacino, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.afca-1966.com https://www.facebook.com/afca1966;https://www.instagram.com/afca1966_/;https://www.linkedin.com/company/afca1966;https://www.youtube.com/@afca1966 France 1 est un voilier français mythique, construit en 1970 à l’initiative de Marcel Bich pour participer à la Coupe de l’America.
Conçu par l’architecte naval André Mauric, ce 12 mètres JI participe aux éditions 1970, 1974 et 1977.
Témoin de l’excellence du savoir-faire naval français, il est classé Monument historique en 1992.
Aujourd’hui basé à Hyères, France 1 a été restauré et navigue toujours.
Un patrimoine maritime exceptionnel et vivant, symbole de l’audace française et de l’aventure de Marcel Bich. Port de Nice
France 1 est un voilier français emblématique, construit en 1970 à la demande de Marcel Bich dans le but de représenter la France lors de la Coupe de l’America.
© Sarah Varlet
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