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Visite guidée du voilier France 1, Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17, Nice

samedi 19 septembre 2026 · Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 · Nice

Visite guidée du voilier France 1, Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17, Nice

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17
Adresse
Quai Papacino, 06300 Nice
Ville
06300 Nice
Département
Alpes-Maritimes
Tarif
En continu 6 personnes toutes les 10 minutes

Visite guidée du voilier France 1 19 et 20 septembre Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 Alpes-Maritimes

En continu 6 personnes toutes les 10 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

France 1 est un voilier français emblématique, construit en 1970 à la demande de Marcel Bich dans le but de représenter la France lors de la Coupe de l’America.
Imaginé par le célèbre architecte naval André Mauric, ce voilier de 12 mètres a pris part à la compétition à trois reprises, en 1970, 1974 et 1977.
Véritable symbole du savoir-faire maritime français, France 1 a été classé Monument historique en 1992, témoignant de son importance dans le patrimoine nautique français.
Après avoir été restauré, le voilier est aujourd’hui basé à Hyères, où il continue de naviguer.
France 1 représente ainsi un remarquable héritage maritime français, associé à l’esprit d’innovation, à l’élégance et à l’aventure de Marcel Bich.
Retrouvez-nous sur le quai Papacino, à l’emplacement 17.

Port de Nice, quai Papa cino, emplacement 17 Quai Papacino, 06300 Nice Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.afca-1966.com https://www.facebook.com/afca1966;https://www.instagram.com/afca1966_/;https://www.linkedin.com/company/afca1966;https://www.youtube.com/@afca1966 France 1 est un voilier français mythique, construit en 1970 à l’initiative de Marcel Bich pour participer à la Coupe de l’America.
Conçu par l’architecte naval André Mauric, ce 12 mètres JI participe aux éditions 1970, 1974 et 1977.
Témoin de l’excellence du savoir-faire naval français, il est classé Monument historique en 1992.
Aujourd’hui basé à Hyères, France 1 a été restauré et navigue toujours.
Un patrimoine maritime exceptionnel et vivant, symbole de l’audace française et de l’aventure de Marcel Bich. Port de Nice
France 1 est un voilier français emblématique, construit en 1970 à la demande de Marcel Bich dans le but de représenter la France lors de la Coupe de l’America.

© Sarah Varlet

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