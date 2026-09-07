Visite guidée d’un hôtel particulier du XVIIe siècle, Hôtel particulier, Bagnols-sur-Cèze
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel particulier · Bagnols-sur-Cèze
Informations pratiques
Visite guidée d’un hôtel particulier du XVIIe siècle 19 et 20 septembre Hôtel particulier Gard
Gratuit. Sans réservation. Départ des visites en continu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
️ Visite d’un hôtel particulier exceptionnel
À la découverte d’un joyau architectural du XVIIᵉ siècle
Franchissez les portes de cet hôtel particulier inscrit au titre des Monuments historiques pour une visite commentée unique.
Vous pourrez notamment admirer son remarquable escalier monumental daté de 1667, pièce maîtresse de cette bâtisse prestigieuse.
Lors de la visite, la propriétaire des lieux partagera avec vous l’histoire de l’édifice, ainsi que les secrets de sa récente restauration.
Cette visite s’accompagne de l’exposition picturale Lumières de la pierre, présentée par Hervé Philippe.
Une occasion privilégiée d’explorer un lieu habituellement inaccessible au public et de découvrir un édifice remarquable du patrimoine bagnolais.
Hôtel particulier 19 rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze Bagnols-sur-Cèze 30200 Le Suel Gard Occitanie Cet hôtel particulier du XVIIe siècle, est remarquable pour sa porte d’entrée et surtout son escalier monumental et ses galeries.
️ Visite d’un hôtel particulier exceptionnel
© Agnès Boutonnet
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