Visite guidée d’un quartier emblématique de Strasbourg : la Krutenau, Place de Zurich, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée d’un quartier emblématique de Strasbourg : la Krutenau Samedi 19 septembre, 16h00 Place de Zurich Bas-Rhin

2 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Intégré à Strasbourg au XVème siècle, découvrez le quartier de la Krutenau, longtemps marqué par la présence aquatique qui a fait le bonheur des bateliers et des pêcheurs. C’est un lieu au riche patrimoine historique.

Retrouvez-nous devant la statue de la jeune fille à la libellule.

Place de Zurich Place de Zurich 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Finkwiller-Krutenau-Esplanade Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « universitepopulaire.krutenau@laposte.net »}] La Place de Zurich est un ancien canal comblé en 1872, comme cela a souvent été réalisé en application des principes de l’hygiénisme à l’urbanisme qui visaient à éviter la présence d’eaux stagnantes porteuses de miasmes facteurs de maladies.

Cette place fait partie du quartier de la Kruteneau. Intégrée à Strasbourg au XVème siècle, la Krutenau est longtemps marquée par la présence aquatique qui a fait le bonheur des bateliers et des pêcheurs. C’est un quartier au riche patrimoine, dont l’histoire témoigne d’une intense vie religieuse, d’un passé industrieux, militaire et universitaire.

Intégré à Strasbourg au XVème siècle, découvrez le quartier de la Krutenau, longtemps marqué par la présence aquatique qui a fait le bonheur des bateliers et des pêcheurs. C’est un lieu au riche la…

Emmanuelle Vierling6kOVAR