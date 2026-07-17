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Visite guidée d’un quartier emblématique de Strasbourg : la Krutenau, Place de Zurich, Strasbourg

samedi 19 septembre 2026 · Place de Zurich · Strasbourg

Visite guidée d’un quartier emblématique de Strasbourg : la Krutenau, Place de Zurich, Strasbourg

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Place de Zurich
Adresse
Place de Zurich 67000 Strasbourg
Ville
67000 Strasbourg
Département
Bas-Rhin
Tarif
2 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Visite guidée d’un quartier emblématique de Strasbourg : la Krutenau Samedi 19 septembre, 16h00 Place de Zurich Bas-Rhin

2 €, gratuit pour les moins de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Intégré à Strasbourg au XVème siècle, découvrez le quartier de la Krutenau, longtemps marqué par la présence aquatique qui a fait le bonheur des bateliers et des pêcheurs. C’est un lieu au riche patrimoine historique.
Retrouvez-nous devant la statue de la jeune fille à la libellule.

Place de Zurich Place de Zurich 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Finkwiller-Krutenau-Esplanade Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « universitepopulaire.krutenau@laposte.net »}] La Place de Zurich est un ancien canal comblé en 1872, comme cela a souvent été réalisé en application des principes de l’hygiénisme à l’urbanisme qui visaient à éviter la présence d’eaux stagnantes porteuses de miasmes facteurs de maladies.
Cette place fait partie du quartier de la Kruteneau. Intégrée à Strasbourg au XVème siècle, la Krutenau est longtemps marquée par la présence aquatique qui a fait le bonheur des bateliers et des pêcheurs. C’est un quartier au riche patrimoine, dont l’histoire témoigne d’une intense vie religieuse, d’un passé industrieux, militaire et universitaire.
Intégré à Strasbourg au XVème siècle, découvrez le quartier de la Krutenau, longtemps marqué par la présence aquatique qui a fait le bonheur des bateliers et des pêcheurs. C’est un lieu au riche la…

Emmanuelle Vierling6kOVAR

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