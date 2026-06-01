Visite guidée d’une durée d’1h30, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg
Visite guidée d’une durée d’1h30, Place de la République (devant le Monument aux Morts), Strasbourg dimanche 20 septembre 2026.
Visite guidée d’une durée d’1h30 Dimanche 20 septembre, 14h30 Place de la République (devant le Monument aux Morts) Collectivité européenne d’Alsace
30 Personen maximal. Nur mit vorheriger Reservierung : https://shop.visitstrasbourg.fr/de/visite/die-neustadt-das-deutsche-viertel-1871-1918-2/
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite guidée en allemand : Die Neustadt, das deutsche kaiserliche Viertel
Place de la République ist der Eingang der Neustadt, heute Weltkulturerbe der UNESCO.
Dieser monumentale Stadtteil, der als eines der schönsten Viertel Straßburgs gilt, wurde durch die deutsche Regierung ab 1881 gebaut.
Das neue Viertel sollte die Schaufenster des Reichslands Elsass-Lothringen machen.
Place de la République (devant le Monument aux Morts) Place de la République 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Centre Collectivité européenne d’Alsace Grand Est 03 88 52 28 28 http://www.visitstrasbourg.fr Visite guidée d’une durée d’1h30
Visite guidée en allemand : Die Neustadt, das deutsche kaiserliche Viertel
Philippe De Rexel
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