Visite guidée d’une église et d’un hôtel de ville, Ville de Rambervillers, Rambervillers
samedi 19 septembre 2026 · Ville de Rambervillers · Rambervillers
Informations pratiques
Visite guidée d’une église et d’un hôtel de ville 19 et 20 septembre Ville de Rambervillers Vosges
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Visites combinées de l’église Sainte-Libaire et de l’Hôtel de Ville de Rambervillers.
Rendez-vous Place du 30 Septembre. Départ des visites : 14h30 / 15h30
Ville de Rambervillers 88700 Rambervillers Rambervillers 88700 Vosges Grand Est La Ville de Rambervillers vous propose une balade découverte mêlant bijoux architecturaux, fragments d’histoire, richesse géographique et variété florale.
Un parcours ponctué de dix panneaux explicatifs, soigneusement intégrés dans les massifs fleuris aux quatre coins de la ville, vous guide à travers les lieux emblématiques.
Chaque étape est une invitation à poser un nouveau regard sur la commune, à la croisée de l’art, de la nature et du patrimoine.
Visites combinées de l’église Sainte-Libaire et de l’Hôtel de Ville de Rambervillers.
©2c2r
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