Visite guidée : eaux origines de Bagnoles, Avenue de la ferté macé, bagnoles de l’orne, Bagnoles-de-l’Orne-Normandie

Visite guidée : eaux origines de Bagnoles Samedi 19 septembre, 10h00 Avenue de la ferté macé, bagnoles de l’orne Orne

Durée 1h30, 20 pers. max, RDV office de tourisme, présence d’escaliers, réservation jusqu’à 11h30 le jour de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Une Petite Cité au caractère bien trempé

Si le lac de Bagnoles de l’Orne est la carte postale de la ville et l’endroit idéal pour une balade dominicale, connaissez-vous réellement son histoire fascinante ?

Tel un miroir d’antan, ce lieu reflète les souvenirs d’un riche passé. Entre récits de la bourgeoisie d’antan, architecture belle époque, anecdotes croustillantes et rebondissements dignes d’un feuilleton, cette visite vous plongera dans l’histoire captivante de Bagnoles de l’Orne, d’hier à aujourd’hui. « Bains, oui », après cette visite vous deviendrez incollable sur cette petite cité au caractère bien trempé.

Informations pratiques :

– Minimum : 4 personnes, maximum : 20personnes.

– Point de rendez-vous : Office de tourisme pour le début de la visite.

– Durée : 1h30.

– Accessibilité : présence d’escaliers à monter et descendre durant la visite

– Réservation obligatoire jusqu’à 11h30 le jour même.

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Une Petite Cité au caractère bien trempé

©SPL_DOMFRONT_BAGNOLES