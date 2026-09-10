Visite guidée – église Saint-Étienne – XIIIe-XVIe siècle, Église Saint-Etienne, Brie-Comte-Robert
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Etienne · Brie-Comte-Robert
Informations pratiques
Visite guidée – église Saint-Étienne – XIIIe-XVIe siècle 19 et 20 septembre Église Saint-Etienne Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Un joyau architectural
L’église Saint-Etienne marque le point de départ de votre voyage historique à travers les styles et les époques.
Restaurée en continue durant plus de deux décennies, c’est en 2018 que l’église révèle à nouveau, le chef d’oeuvre qu’elle a probablement toujours été.
Grâce à un guide passionné de l’association : les Amis du Vieux Château de Brie-Comte-Robert, venez découvrir et échanger pour mieux comprendre l’histoire passionnante de cet édifice et quels ont été les enjeux de sa restauration.
Informations pratiques :
Horaires : Samedi 19 septembre à 15h, Dimanche 20 septembre à 14h et 15h30.
Durée : Environ 1h30
Départ : Parvis Saint-Etienne
Église Saint-Etienne 31 Rue de la Madeleine, 77170 Brie-Comte-Robert, France Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 0164050374 https://eglisedebrie.fr L’église Saint-Étienne est édifiée dès la fin du XIIe siècle jusqu’à la Renaissance, à côté de l’église primitive, sur l’emplacement du cimetière du haut Moyen-Âge. Toujours en activité, elle sert aujourd’hui d’église catholique paroissiale.
Visite commentée
©ADVC
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