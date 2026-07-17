Visite guidée église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres – Chartres, Église Saint-Jean-Baptiste, Chartres

Informations pratiques

Visite guidée église Saint Jean-Baptiste de Rechèvres – Chartres 19 et 20 septembre Église Saint-Jean-Baptiste Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Création et vie de ce nouveau quartier d’après-guerre jusqu’à la construction de cette église pleine de symboles et le rapatriement du corps de Franz Stock dans la chapelle de la Vierge.

Église Saint-Jean-Baptiste Rue de la Paix, 28000 Chartres, France Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.cathedrale-chartres.org/paroisse/clochers/paroisse-saint-jean-baptiste Fruit de la collaboration de l’architecte Jean Rédreau et de l’ingénieur Stéphane du Château, l’église Saint-Jean-Baptiste, construite dans le quartier neuf de Rechèvres à Chartres, présente un plan original, reflet d’une conception claire et renouvelée de la liturgie, une coupole qui retient l’attention pour l’utilisation du procédé tridirectionnel SDC (breveté par Stéphane du Chateau) , et une conception d’ensemble aboutie (dessin des portes, du mobilier). Édifiée de 1959 à 1962, elle incarne à la perfection les souhaits du clergé commanditaire de disposer d’un édifice simple et d’une mise en œuvre relativement peu coûteuse. De cette contrainte financière est né un édifice original et innovant grâce à la coupole utilisant les structures spatiales dont du Château s’est fait le spécialiste, avec Richard Buckminster Fuller et Robert Le Ricolais. Une parure de vitraux de Max Ingrand est venue parachever l’édifice.

Création et vie de ce nouveau quartier d’après-guerre jusqu’à la construction de cette église pleine de symboles et le rapatriement du corps de Franz Stock dans la chapelle de la Vierge.