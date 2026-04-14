Visite guidée en compagnie de Monsieur Vauban, Embarcadère Vauban Promenade, Gravelines

Visite guidée en compagnie de Monsieur Vauban 25 et 26 avril Embarcadère Vauban Promenade Nord

Gratuit – Réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T16:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Les livres d’histoire vous diront que Monsieur de Vauban est mort en 1707.

Pourtant c’est bien lui qui vous accueillera pour une visite de notre cité dont il fut gouverneur !

Depuis le haut du rempart et à proximité des anciens bâtiments militaires, construits d’après ses plans, notre sieur Vauban vous dévoilera tous les secrets de Gravelines.

Nul doute qu’il vous contera aussi de nombreuses anecdotes sur sa vie et celles de ses pairs…

Embarcadère Vauban Promenade Gravelines Gravelines 59820 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0328249979 »}, {« type »: « email », « value »: « resapatrimoine@ville-gravelines.fr »}]

Visitez Gravelines et découvrez les secrets de son ancien Gouverneur ! visite guidée vauban

Ville de Gravelines