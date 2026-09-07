Visite guidée en costume – Montfort médiévale, Kiosque info – Mail Renée Maurel, Montfort-sur-Meu

Informations pratiques

Visite guidée en costume – Montfort médiévale Dimanche 20 septembre, 10h00 Kiosque info – Mail Renée Maurel Ille-et-Vilaine

Nombre de places limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

En compagnie de Thomas, guide-confériencer en costume pour l’occasion, partez à la découverte de centre-ville médiéval.

Kiosque info – Mail Renée Maurel Boulevard Villebois Mareuil, 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.destination-broceliande.com/mesenvies/incontournables/villes-villages__trashed/montfort-sur-meu/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.montfort-sur-meu.bzh/ »}]

Partez à la découverte de centre-ville médiéval.

© Lisa Jambin