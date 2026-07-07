Visite guidée en famille de la galerie égyptienne Musée de Tessé Le Mans
jeudi 23 juillet 2026 · Musée de Tessé · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Visite guidée en famille de la galerie égyptienne
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 14:30:00
fin : 2026-07-23 15:30:00
Date(s) :
2026-07-23
Le musée de Tessé présente deux reconstitutions de tombes égyptiennes et une sélection d’œuvres en vitrine. Cette visite permettra aux jeunes visiteurs de s’immerger dans le monde des pharaons, de découvrir les hiéroglyphes, et de rencontrer une véritable momie !
Sur inscription dans la limite des places disponibles. .
Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 38 51 musee.tesse@lemans.fr
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English :
L’événement Visite guidée en famille de la galerie égyptienne Le Mans a été mis à jour le 2026-06-29 par CDT72
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