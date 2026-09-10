Visite guidée en famille de l’Archipel, Théâtre de l’Archipel, Perpignan

Informations pratiques

Visite guidée en famille de l’Archipel 19 et 20 septembre Théâtre de l’Archipel Pyrénées-Orientales

Gratuit. Sur réservation. Limité à 20 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez en famille à la découverte du théâtre de l’Archipel. Enfants et parents exploreront ensemble les secrets de ce lieu culturel unique : scène, loges, machinerie et espaces habituellement fermés au public.

Une visite ludique et interactive pour éveiller la curiosité des plus jeunes et partager un moment complice en famille.

Durée : environ 1h

Théâtre de l’Archipel Avenue du maréchal Leclerc, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 Clemenceau Pyrénées-Orientales Occitanie 0468626200 http://www.theatredelarchipel.org [{« type »: « phone », « value »: « 04 68 62 62 00 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@theatredelarchipel.org »}] L’Archipel est devenu une scène nationale en juin 2012, un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication à certains théâtres publics en France. Il n’y en a que 74 à ce jour dans tout le pays. Son objectif est d’être un lieu de production et de diffusion de créations contemporaines dans le domaine du spectacle vivant. Depuis le 1er janvier 2011, L’Archipel est un « Établissement Public de Coopération Culturelle » et regroupe un ensemble de salles dans la ville de Perpignan, comprenant le Grenat, le Carré et la salle de concert Elmediator.

**Une visite en famille du théâtre de l’Archipel pour les enfants et leurs parents ! Petits et grands découvriront ensemble les secrets de ce lieu culturel unique : scène, loges, machinerie… Une et …

©Arnaud Le Vu _ Théâtre de l’Archipel