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Visite guidée en Langue des signes française : une enseigne, ça renseigne, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

samedi 19 septembre 2026 · Musée Le Secq des Tournelles · Rouen

Visite guidée en Langue des signes française : une enseigne, ça renseigne, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée Le Secq des Tournelles
Adresse
Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 30 min.

Visite guidée en Langue des signes française : une enseigne, ça renseigne Samedi 19 septembre, 16h30 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Comment se repérer le boucher ? le cordonnier ? ou la taverne ?
Grâce aux enseignes !
Celles-ci, toujours présentes dans nos villes, jouent avec les mots et les images. Les reconnaîtrez-vous ?
Visite courte en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur traduite en langue des signes

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)
Comment se repérer le boucher ? le cordonnier ? ou la taverne ?

©Guillaume Briere Soude

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