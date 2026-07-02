Visite guidée en Langue des signes française : une enseigne, ça renseigne, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen
samedi 19 septembre 2026 · Musée Le Secq des Tournelles · Rouen
Informations pratiques
Visite guidée en Langue des signes française : une enseigne, ça renseigne Samedi 19 septembre, 16h30 Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime
Durée 30 min.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Comment se repérer le boucher ? le cordonnier ? ou la taverne ?
Grâce aux enseignes !
Celles-ci, toujours présentes dans nos villes, jouent avec les mots et les images. Les reconnaîtrez-vous ?
Visite courte en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur traduite en langue des signes
Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)
Comment se repérer le boucher ? le cordonnier ? ou la taverne ?
©Guillaume Briere Soude
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