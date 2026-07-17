Visite guidée en troglo à la Cave de Vouvray, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray
samedi 19 septembre 2026 · Cave des Producteurs de Vouvray · Vouvray
Informations pratiques
Visite guidée en troglo à la Cave de Vouvray 19 et 20 septembre Cave des Producteurs de Vouvray Indre-et-Loire
3€ par personne, gratuit pour les enfants de – de 6 ans. 35 personnes max par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Découvrez notre cave troglodytique avec l’un de nos guides caviste-conseil, parcourez nos galeries, découvrez les secrets de nos cuvées. Finissez votre visite par une dégustation de 4 à 5 vins.
Visite en anglais à 11h30
Cave des Producteurs de Vouvray 38 rue de la Vallée-Coquette, 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 75 03 http://www.cavedevouvray.com 3 km caves troglodytiques creusées dans le tuffeau où dorment 4 millions de bouteilles.
Un site où se mêlent tradition et modernité.
Découvrez notre cave troglodytique avec l’un de nos guides caviste-conseil, parcourez nos galeries, découvrez les secrets de nos cuvées. Finissez votre visite par une dégustation de 4 à 5 vins.
©Justine Vaudour
À voir aussi à Vouvray (Indre-et-Loire)
- Voyage et dégustation en Loire UNESCO à Vouvray Vouvray 6 août 2026
- Défi Kapla® à Vouvray ! Les vacances des 6-12 ans Vouvray 10 août 2026
- Les Tuffolies Vouvray 14 août 2026
- Patrimoines à savourer dans les jardins de la demeure du Gaimont à Vouvray Vouvray 21 août 2026
- Balade photographique à Vouvray, Halle au centre de Vouvray, Vouvray 19 septembre 2026