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Visite guidée en troglo à la Cave de Vouvray, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray

samedi 19 septembre 2026 · Cave des Producteurs de Vouvray · Vouvray

Visite guidée en troglo à la Cave de Vouvray, Cave des Producteurs de Vouvray, Vouvray

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cave des Producteurs de Vouvray
Adresse
38 rue de la Vallée-Coquette, 37210 Vouvray
Ville
37210 Vouvray
Département
Indre-et-Loire
Tarif
3€ par personne, gratuit pour les enfants de - de 6 ans. 35 personnes max par visite.

Visite guidée en troglo à la Cave de Vouvray 19 et 20 septembre Cave des Producteurs de Vouvray Indre-et-Loire

3€ par personne, gratuit pour les enfants de – de 6 ans. 35 personnes max par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Découvrez notre cave troglodytique avec l’un de nos guides caviste-conseil, parcourez nos galeries, découvrez les secrets de nos cuvées. Finissez votre visite par une dégustation de 4 à 5 vins.
Visite en anglais à 11h30

Cave des Producteurs de Vouvray 38 rue de la Vallée-Coquette, 37210 Vouvray Vouvray 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 52 75 03 http://www.cavedevouvray.com 3 km caves troglodytiques creusées dans le tuffeau où dorment 4 millions de bouteilles.
Un site où se mêlent tradition et modernité.
Découvrez notre cave troglodytique avec l’un de nos guides caviste-conseil, parcourez nos galeries, découvrez les secrets de nos cuvées. Finissez votre visite par une dégustation de 4 à 5 vins.

©Justine Vaudour

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