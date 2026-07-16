Visite guidée entre patrimoine et art contemporain, La synagogue de Delme, Delme

Informations pratiques

Visite guidée entre patrimoine et art contemporain Samedi 19 septembre, 15h00 La synagogue de Delme Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Une visite guidée entre patrimoine et art contemporain. Venez découvrir l’histoire de l’ancienne synagogue de Delme et de sa transformation en centre d’art contemporain en 1993.

Découverte de l’exposition en cours, L’envers de l’ordinaire, des artistes Marianne Berenhaut et Hana Miletíc.

La synagogue de Delme 33 Rue Raymond Poincaré, 57590 Delme, France Delme 57590 Moselle Grand Est +33387014342 https://cac-synagoguedelme.org https://www.facebook.com/SynagogueDelme;https://twitter.com/SynagogueDelme Créé en 1993, le centre d’art contemporain – la synagogue de Delme est situé dans une ancienne synagogue, construite à la fin du XIXe siècle dans un style orientalisant, au cœur de la campagne lorraine. La synagogue de Delme est un lieu où patrimoine et art contemporain ne cessent de dialoguer. Depuis Paris (en train 90 mins) : TGV Est, arrivée Metz ou Nancy Depuis Metz (en voiture, 30 mins) : D955, ancienne route de Strasbourg Depuis Nancy (en voiture, 30 mins) : N74 vers Château-Salins puis D955 direction Metz.

Une visite guidée entre patrimoine et art contemporain. Venez découvrir l’histoire de l’ancienne synagogue de Delme et de sa transformation en centre d’art contemporain en 1993.

©Morgan Fortems