Visite guidée « Entre plume et truelle : quand l’archéologie interroge les auteurs antiques »., Musée de la Romanité, Nîmes

Visite guidée « Entre plume et truelle : quand l’archéologie interroge les auteurs antiques ». 13 et 14 juin Musée de la Romanité Gard

Gratuit sur réservation obligatoire, billetterie en ligne www.museedelaromanite.fr. Possibilité de visiter le musée, ouvert de 10h à 19h (dernière entrée 18h), Tarif spécial Journées européennes de l’archéologie : 6€ tarif plein au lieu de 9€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Par les archéologues de l’Inrap et Marion LAMBERT, médiatrice et guide-conférencière.

A l’occasion des Journées européennes de l’archéologie, les archéologues de l’Inrap et Marion LAMBERT, médiatrice et guide-conférencière, vous invitent à une visite à deux voix faisant dialoguer textes antiques et vestiges archéologiques.

Que nous racontent réellement les auteurs antiques ? Et que nosu revèlent les fouilles ? Confontons les recits laissés par les écrivaisn de l’Antiquité aux données matérielles mises au jour par l’archéologie. Entre confirmations, nuances et contradictions, cette visite permettra de mieux comprendre comment s’est construite notre connaissance des Gaulois.

Musée de la Romanité 16 Boulevard des Arènes, 30000 Nîmes, France Nîmes 30000 Feuchères Gard Occitanie +33448210210 https://museedelaromanite.fr [{« type »: « link », « value »: « https://museedelaromanite.fr/agenda/page/3 »}] En voiture : autoroute A9 ou A54 sortie Nîmes centre – direction « centre-ville », parking et stationnement en surface payant à proximité. Trambus : ligne 1 – arrêt Arènes (12 min du parking relais A54). Train : Gare TGV à 5 min à pied.

Par les archéologues de l’Inrap et Marion LAMBERT, médiatrice et guide-conférencière.

©Musée de la Romanité