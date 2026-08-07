Informations pratiques

Obernai

Visite guidée estivale l’essentiel d’Obernai en une heure

place du Beffroi Obernai Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 10:00:00

fin : 2026-08-09 11:15:00

Date(s) :

2026-08-09

Découvrez les lieux et les monuments emblématiques qui font la renommée d’Obernai. Visite guidée suivie d’une dégustation de vins en cave. Sur inscription en ligne et à l’office de tourisme

Découvrez les lieux et les monuments emblématiques qui font la renommée d’Obernai, ville qui fait partie des ‘Plus Beaux Détours de France’.

Environ 1h15 de visite guidée, suivie par une dégustation de vins.

Sur inscription en ligne ICI ou à l’Office de tourisme. .

place du Beffroi Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

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English :

Discover the emblematic sites and monuments for which Obernai is famous. Guided tour followed by wine tasting in the cellar. Register online or at the tourist office

L’événement Visite guidée estivale l’essentiel d’Obernai en une heure Obernai a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme d’Obernai