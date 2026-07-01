Visite guidée et commentée de la gare de Strasbourg, Gare Centrale, Strasbourg
samedi 19 septembre 2026 · Gare Centrale · Strasbourg
Informations pratiques
Visite guidée et commentée de la gare de Strasbourg 19 et 20 septembre Gare Centrale Bas-Rhin
Limité à 30 personnes par visite.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Nous vous proposons une visite guidée et commentée du Bâtiment Voyageurs de la gare de Strasbourg, dont l’histoire commence en 1883, et dont l’une des étapes majeure fut sa transfiguration, avec la célèbre verrière, inaugurée en 2007.
Gare Centrale 20 place de la Gare, 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 50 42 http://www.gare-connexions.com [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] La Gare de Strasbourg est un bâtiment prestigieux construit en 1878 par E. Jacobsthal dans le style néo-roman. Elle se compose d’un bâtiment voyageurs en grès bigarré des Vosges et d’une halle métallique de deux arches abritant les quais. Sur le quai n°1, les appartements de l’Empereur (salons, cheminée, meubles, horloge) témoignent de ce riche passé qui lui a valu sa protection au titre des Monuments Historiques en 1984. Elle a fait l’objet de grands travaux à l’occasion de la LGV-Est en 2007.
Nous vous proposons une visite guidée et commentée du Bâtiment Voyageurs de la gare de Strasbourg, dont l’histoire commence en 1883, et dont l’une des étapes majeure fut sa transfiguration, avec la…
©SNCF Gares & Connexions
À voir aussi à Strasbourg (Bas-Rhin)
- Les BBQ lyriques, Le Barbier de Séville à l’Eglise Saint Guillaume Strasbourg 1 juillet 2026
- L’été à Strasbourg Jeux de lumières sur la façade de la cathédrale Strasbourg 3 juillet 2026
- Secret de miel Le Vaisseau Strasbourg 4 juillet 2026
- L’été à Strasbourg Docks d’été Strasbourg 5 juillet 2026
- Webinaire : Comment structurer un collectif citoyens ? Propulsez l’énergie verte sur votre territoire ! En, ligne Strasbourg 6 juillet 2026