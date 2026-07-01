Visite guidée et commentée de la gare de Strasbourg, Gare Centrale, Strasbourg

Informations pratiques

Visite guidée et commentée de la gare de Strasbourg 19 et 20 septembre Gare Centrale Bas-Rhin

Limité à 30 personnes par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Nous vous proposons une visite guidée et commentée du Bâtiment Voyageurs de la gare de Strasbourg, dont l’histoire commence en 1883, et dont l’une des étapes majeure fut sa transfiguration, avec la célèbre verrière, inaugurée en 2007.

Gare Centrale 20 place de la Gare, 67000 Strasbourg Strasbourg 67083 Gare-Tribunal Bas-Rhin Grand Est 03 88 15 50 42 http://www.gare-connexions.com [{« type »: « link », « value »: « https://affluences.com/fr/ »}] La Gare de Strasbourg est un bâtiment prestigieux construit en 1878 par E. Jacobsthal dans le style néo-roman. Elle se compose d’un bâtiment voyageurs en grès bigarré des Vosges et d’une halle métallique de deux arches abritant les quais. Sur le quai n°1, les appartements de l’Empereur (salons, cheminée, meubles, horloge) témoignent de ce riche passé qui lui a valu sa protection au titre des Monuments Historiques en 1984. Elle a fait l’objet de grands travaux à l’occasion de la LGV-Est en 2007.

Nous vous proposons une visite guidée et commentée du Bâtiment Voyageurs de la gare de Strasbourg, dont l’histoire commence en 1883, et dont l’une des étapes majeure fut sa transfiguration, avec la…

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