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Visite guidée et commentée de la Grande mosquée de Limoges, Grande mosquée de Limoges, Limoges

dimanche 20 septembre 2026 · Grande mosquée de Limoges · Limoges

Visite guidée et commentée de la Grande mosquée de Limoges, Grande mosquée de Limoges, Limoges

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grande mosquée de Limoges
Adresse
49 rue Émile-Zola, 87100 Limoges
Ville
87100 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée et commentée de la Grande mosquée de Limoges Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Grande mosquée de Limoges Haute-Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visites guidées et commentées d’environ 30 minutes, sans réservation, suivies d’un temps d’échange convivial autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries orientales.

Grande mosquée de Limoges 49 rue Émile-Zola, 87100 Limoges Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 35 28 68 La mosquée, d’une superficie de 3 000 m², est d’architecture arabo-andalouse. Elle abrite une salle de prière, un patio, une librairie et des espaces destinés à l’enseignement.
Visites Guidées et commentées d’environ 30 minutes chaques visite, sans rendez-vous, suivies d’un échange autour d’un pot ( Thé à la menthe et pâtisserie oientale).

Mosquée de Limoges

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