Visite guidée et commentée de la Grande mosquée de Limoges, Grande mosquée de Limoges, Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · Grande mosquée de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Visite guidée et commentée de la Grande mosquée de Limoges Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Grande mosquée de Limoges Haute-Vienne
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visites guidées et commentées d’environ 30 minutes, sans réservation, suivies d’un temps d’échange convivial autour d’un thé à la menthe et de pâtisseries orientales.
Grande mosquée de Limoges 49 rue Émile-Zola, 87100 Limoges Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 35 28 68 La mosquée, d’une superficie de 3 000 m², est d’architecture arabo-andalouse. Elle abrite une salle de prière, un patio, une librairie et des espaces destinés à l’enseignement.
Visites Guidées et commentées d’environ 30 minutes chaques visite, sans rendez-vous, suivies d’un échange autour d’un pot ( Thé à la menthe et pâtisserie oientale).
Mosquée de Limoges
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