Visite guidée et contée : Orsay et le tableau oublié Musée d’Orsay Paris

Au musée d’Orsay, Marion vous dévoilera la naissance de l’impressionnisme et les bouleversements qui ont changé l’histoire de l’art.

Une descendante d’impressionniste

Rencontrez Marion Bonin, guide conférencière et arrière-petite-fille

d’un peintre impressionniste. Dans sa famille, la peinture n’est pas un

passe-temps, c’est un héritage. Marion a grandi entourée de pinceaux,

d’odeurs de pigments et d’histoire de tableaux.

Mais d’où vient cet intérêt familial pour la peinture ? En remontant

le fil de son histoire, Marion est parvenue jusqu’à son ancêtre :

Édouard Bonin.

L’histoire de l’impressionnisme

De salle en salle, Marion vous racontera la naissance de

l’impressionnisme, en vous montrant d’abord les œuvres académiques et

réalistes contre lesquelles les futurs impressionnistes ont dû lutter

pour exister.

Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Caillebotte, et bien

d’autres encore : leurs toiles deviendront autant d’indices, de jalons

et de révélations pour comprendre la révolution impressionniste…

Une visite vibrante, poétique, et inoubliable vous attend !

Au musée d’Orsay, Marion vous dévoilera la naissance de l’impressionnisme et les bouleversements qui ont changé l’histoire de l’art. Elle évoquera aussi le tableau oublié de son ancêtre. Parmi Manet, Monet, Renoir, ou Van Gogh, certaines œuvres pourraient bien contenir des indices… et peut-être enfin révéler ce secret !

Le samedi 06 juin 2026

de 10h25 à 11h45

Le samedi 30 mai 2026

de 10h40 à 12h00

Le samedi 23 mai 2026

de 14h10 à 15h45

Le samedi 09 mai 2026

de 14h10 à 15h45

Le samedi 02 mai 2026

de 14h10 à 15h45

Le vendredi 24 avril 2026

de 09h50 à 11h30

Le mercredi 22 avril 2026

de 10h25 à 11h45

Le samedi 18 avril 2026

de 14h10 à 15h00

payant

Adulte : 32,5€

Réduit : 30€

–18 ans : 27,5€

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T17:25:00+02:00

fin : 2026-06-06T14:45:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T14:10:00+02:00_2026-04-18T15:00:00+02:00;2026-04-22T10:25:00+02:00_2026-04-22T11:45:00+02:00;2026-04-24T09:50:00+02:00_2026-04-24T11:30:00+02:00;2026-05-02T14:10:00+02:00_2026-05-02T15:45:00+02:00;2026-05-09T14:10:00+02:00_2026-05-09T15:45:00+02:00;2026-05-23T14:10:00+02:00_2026-05-23T15:45:00+02:00;2026-05-30T10:40:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00;2026-06-06T10:25:00+02:00_2026-06-06T11:45:00+02:00

Musée d’Orsay Esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing 75007 Paris

https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events +33188325398 victoria@visites-spectacles.com



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