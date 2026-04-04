Visite guidée et contée : Orsay et le tableau oublié Musée d’Orsay Paris
Visite guidée et contée : Orsay et le tableau oublié Musée d’Orsay Paris samedi 4 avril 2026.
Au musée d’Orsay, Marion vous dévoilera la naissance de l’impressionnisme et les bouleversements qui ont changé l’histoire de l’art.
Une descendante d’impressionniste
Rencontrez Marion Bonin, guide conférencière et arrière-petite-fille
d’un peintre impressionniste. Dans sa famille, la peinture n’est pas un
passe-temps, c’est un héritage. Marion a grandi entourée de pinceaux,
d’odeurs de pigments et d’histoire de tableaux.
Mais d’où vient cet intérêt familial pour la peinture ? En remontant
le fil de son histoire, Marion est parvenue jusqu’à son ancêtre :
Édouard Bonin.
L’histoire de l’impressionnisme
De salle en salle, Marion vous racontera la naissance de
l’impressionnisme, en vous montrant d’abord les œuvres académiques et
réalistes contre lesquelles les futurs impressionnistes ont dû lutter
pour exister.
Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Caillebotte, et bien
d’autres encore : leurs toiles deviendront autant d’indices, de jalons
et de révélations pour comprendre la révolution impressionniste…
Une visite vibrante, poétique, et inoubliable vous attend !
Au musée d’Orsay, Marion vous dévoilera la naissance de l’impressionnisme et les bouleversements qui ont changé l’histoire de l’art. Elle évoquera aussi le tableau oublié de son ancêtre. Parmi Manet, Monet, Renoir, ou Van Gogh, certaines œuvres pourraient bien contenir des indices… et peut-être enfin révéler ce secret !
Le samedi 06 juin 2026
de 10h25 à 11h45
Le samedi 30 mai 2026
de 10h40 à 12h00
Le samedi 23 mai 2026
de 14h10 à 15h45
Le samedi 09 mai 2026
de 14h10 à 15h45
Le samedi 02 mai 2026
de 14h10 à 15h45
Le vendredi 24 avril 2026
de 09h50 à 11h30
Le mercredi 22 avril 2026
de 10h25 à 11h45
Le samedi 18 avril 2026
de 14h10 à 15h00
payant
- Adulte : 32,5€
- Réduit : 30€
- –18 ans : 27,5€
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-04T17:25:00+02:00
fin : 2026-06-06T14:45:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T14:10:00+02:00_2026-04-18T15:00:00+02:00;2026-04-22T10:25:00+02:00_2026-04-22T11:45:00+02:00;2026-04-24T09:50:00+02:00_2026-04-24T11:30:00+02:00;2026-05-02T14:10:00+02:00_2026-05-02T15:45:00+02:00;2026-05-09T14:10:00+02:00_2026-05-09T15:45:00+02:00;2026-05-23T14:10:00+02:00_2026-05-23T15:45:00+02:00;2026-05-30T10:40:00+02:00_2026-05-30T12:00:00+02:00;2026-06-06T10:25:00+02:00_2026-06-06T11:45:00+02:00
Musée d’Orsay Esplanade Valéry-Giscard-d’Estaing 75007 Paris
https://reservations.visites-spectacles.com/index.php?page=events +33188325398 victoria@visites-spectacles.com
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