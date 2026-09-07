Visite guidée et démonstration, Antibes, Antibes

Informations pratiques

Visite guidée et démonstration 18 – 20 septembre Antibes Alpes-Maritimes

non

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de la galerie et de l’atelier 10h30 – 14h00 (vendredi, samedi et dimanche) Découvrez les œuvres de l’artiste Cegede et explorez son univers créatif dans un cadre unique.

Démonstration technique mixte sur papier

14h00 – 17h00 (samedi et dimanche) / 14h00 – 16h00 (vendredi) Assistez à la création d’une œuvre en encre et acrylique sur papier :

Vendredi après-midi : Préparation du matériel et des schémas.

Une occasion rare d’échanger avec l’artiste et de comprendre les étapes de sa création !

Antibes 6 rue cordiers 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)616562212 http://www.cegedephilipon.com Galerie située dans le vieil Antibes à proximité du centre d’exposition des Arcades. À proximité du parking du pré des pêcheurs.

Démonstration technique mixte sur papier

Chantal Philipon Cegede