AGENDA · Antibes
Visite guidée et démonstration, Antibes, Antibes
vendredi 18 septembre 2026 · Antibes
Informations pratiques
Visite guidée et démonstration 18 – 20 septembre Antibes Alpes-Maritimes
non
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre de la galerie et de l’atelier 10h30 – 14h00 (vendredi, samedi et dimanche) Découvrez les œuvres de l’artiste Cegede et explorez son univers créatif dans un cadre unique.
Démonstration technique mixte sur papier
14h00 – 17h00 (samedi et dimanche) / 14h00 – 16h00 (vendredi) Assistez à la création d’une œuvre en encre et acrylique sur papier :
Vendredi après-midi : Préparation du matériel et des schémas.
Une occasion rare d’échanger avec l’artiste et de comprendre les étapes de sa création !
Antibes 6 rue cordiers 06600 Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33(0)616562212 http://www.cegedephilipon.com Galerie située dans le vieil Antibes à proximité du centre d’exposition des Arcades. À proximité du parking du pré des pêcheurs.
Démonstration technique mixte sur papier
Chantal Philipon Cegede
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