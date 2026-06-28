Visite guidée et libre de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Niederbronn-les-Bains
Informations pratiques
Niederbronn-les-Bains
Visite guidée et libre de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] [WEEK-END MONDIAL DU BIEN-ÊTRE] Visites libres de 14h à 18h et visite commentée à 15h.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Week-end Mondial du Bien-être, Jean-Claude Gérold, référent de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord, animera une visite commentée accessible à tous gratuitement à 15h.
Découvrez un panorama complet des recherches archéologiques dans le nord de l’Alsace, de la Préhistoire à l’ère industrielle et plongez dans la vie de vos ancêtres.
Découvrez les collections du musée et son exposition temporaire Des milieux et des humains conçue par l’INRAP.
Visites libres gratuites de 14h à 18h. 0 .
44 avenue Foch Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 80 75 service.educatif@niederbronn-les-bains.fr
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English :
[EUROPEAN HERITAGE DAYS] [WORLD WELLNESS WEEKEND] Self-guided tours from 2pm to 6pm and guided tour at 3pm.
L’événement Visite guidée et libre de la Maison de l’Archéologie des Vosges du Nord Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-28 par Office de tourisme de l’Alsace Verte
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