Visite guidée et musicale de l’orgue de l’église Saint-Laurent, Église Saint-Laurent, Aubenas

Informations pratiques

Visite guidée et musicale de l’orgue de l’église Saint-Laurent 19 et 20 septembre Église Saint-Laurent Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée et musicale de l’orgue de l’église Saint-Laurent

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, la paroisse Saint-Laurent d’Aubenas invite le public à venir découvrir son orgue les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 à 16h30.

Construit en 1987, cet instrument est l’un des plus beaux de la région Rhône-Alpes.

Véritable prouesse technique et artistique, cet orgue totalement mécanique est l’œuvre du facteur Jean-Louis Loriaut.

Les visiteurs auront l’opportunité unique d’approcher de près cet instrument « énigmatique et mystérieux » et d’en comprendre les rouages grâce à une présentation visuelle et sonore à la tribune.

Visite et commentaires assurés par Rémy Fombon, musicien et ancien directeur de l’Institut de Musique Sacrée de Lyon.

Église Saint-Laurent 6 Rue Champalbert, 07200 Aubenas, France Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475352245

Visite guidée et musicale de l’orgue de l’église Saint-Laurent

©Rémy Fombon