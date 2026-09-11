Visite guidée et présentation du projet La NEF, Église Sainte-Croix des Pelletiers, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée et présentation du projet La NEF Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Église Sainte-Croix des Pelletiers Seine-Maritime

Durée 40 min, 20 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:40:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:40:00+02:00

(Re)découvrez l’histoire de cette ancienne église et salle de spectacles abandonnée depuis 10 ans ainsi que son projet de réhabilitation La NEF ! Visites guidées organisées par les membres de l’association de « Réenchantons Ste-Croix! »

Église Sainte-Croix des Pelletiers 22 rue Sainte-Croix des pelletiers, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie https://www.lanefrouen.fr/ https://www.instagram.com/lanefrouen/?hl=fr;https://www.facebook.com/LaNefRouen;https://www.linkedin.com/company/la-nef-rouen [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/reenchantons-ste-croix/evenements/journees-du-patrimoine »}, {« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-09-08T09:36:39.701Z », « data »: [{« eventDuration »: « 40 », « bookingContact »: « contact@lanefrouen.fr », « response »: {« locatedAt »: {« city »: « Rouen », « street »: « 22 rue Sainte-Croix des pelletiers », « latitude »: 49.443974, « postalCode »: « 76000 », « longitude »: 1.089848}, « passId »: 435082415, « isPending »: false, « addressId »: 1095738}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-08T09:36:03.063Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2577821, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-08T09:36:03.175Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 485647083, « id »: 1}, {« passId »: 485647084, « id »: 2}, {« passId »: 485647085, « id »: 3}]}, « dates »: [{« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 2}, {« quantity »: 10, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789812000000, « id »: 3}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-09-08T09:36:03.356Z »}, {« response »: {« locatedAt »: {« city »: « Rouen », « street »: « 22 rue Sainte-Croix des pelletiers », « latitude »: 49.443974, « postalCode »: « 76000 », « longitude »: 1.089848}, « addressId »: 1095738}, « venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-09-08T09:36:39.700Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/435082415 »}] Eglise dont les premières fondations remontent au Xème siècle, en cours de réhabilitation pour en faire un lieu culturel citoyen Quartier piéton, accessible en transports en commun (métro – Palais de Justice), garage à vélo en bas de la rue côté Place du Vieux marché (croisement rue Ste-Croix des pelletiers et rue Guillaume le conquérant).

(Re)découvrez l’histoire de cette ancienne église et salle de spectacles abandonnée depuis 10 ans ainsi que son projet de réhabilitation La NEF ! _Visites guidées organisées par les membres de de…

©ManonRolland-LaNEF