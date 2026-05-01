Saint-Pol-de-Léon

Visite guidée et randonnée Saint Pol de Léon

Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Saint-Pol-de-Léon est une ancienne cité épiscopale qui a façonné tout un territoire. On y découvre comment la foi, le commerce et l’agriculture ont structuré la ville qui deviendra, dans les années 60, un moteur d’innovation agricole. Une visite pour comprendre comment une petite ville associe héritage spirituel et prospérité économique, ce qui fait l’identité profonde du Léon. .

Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 6 63 36 03 94

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English : Visite guidée et randonnée Saint Pol de Léon

L’événement Visite guidée et randonnée Saint Pol de Léon Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT BAIE DE MORLAIX