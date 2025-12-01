Visite guidée Exposition Couleurs d’enfance Cholet
Visite guidée Exposition Couleurs d’enfance Cholet samedi 13 décembre 2025.
Visite guidée Exposition Couleurs d’enfance
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 14:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-20 2026-01-03 2026-01-31
.
27 avenue de l’Abreuvoir Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 72 77 23 22 museearthistoire@agglo-choletais.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Visite guidée Exposition Couleurs d’enfance Cholet a été mis à jour le 2025-10-31 par Office de tourisme du Choletais