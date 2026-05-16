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Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

dimanche 19 juillet 2026 · Musée des Beaux-Arts de Dole · Dole

Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo Musée des Beaux-Arts de Dole Dole

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée des Beaux-Arts de Dole
Adresse
85 rue des Arènes
Ville
39100 Dole
Département
Jura
Tarif
Gratuit Gratuit

Dole

Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 15:00:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Le musée vous propose de découvrir l’exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo , en compagnie d’un guide. Découvrez les secrets de création des esthétiques de jeux vidéo tels que Clair Obscur Expedition 33, Dishonored, Gris et Creaks.   .

Musée des Beaux-Arts de Dole 85 rue des Arènes Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 79 25 85 

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English : Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo

L’événement Visite guidée Exposition temporaire Ctrl + Alt + Art Peindre le jeu vidéo Dole a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DE DOLE HELLO DOLE

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