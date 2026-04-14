Visite guidée express : Nature transformée, Musée du verre François Décorchemont, Conches-en-Ouche

Visite guidée express : Nature transformée Dimanche 7 juin, 15h00, 16h00 Musée du verre François Décorchemont Eure

Durée 15 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T15:15:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:15:00+02:00

La nature a toujours inspiré les artistes, de l’Art nouveau à nos jours.

Observez autrement le motif floral, cette fois-ci à travers un regard contemporain. Car voir n’est jamais neutre : voir, c’est ressentir, et notre manière de voir est façonnée par notre époque.

Musée du verre François Décorchemont 25 Rue Docteur Paul Guilbaud, 27190 Conches-en-Ouche, France Conches-en-Ouche 27190 Eure Normandie 0232309041 https://museeduverre.fr Le musée du verre François Décorchemont, à Conches, présente des collections d’art verrier de la fin du XIXe siècle à nos jours dans les domaines des arts décoratifs, du vitrail et de la sculpture contemporaine. En voiture

De Paris, 115 km, A13 puis RN13 en dir. d’Evreux, puis D830 en dir. de Conches

De Rouen, 50 km, A13 puis RN154 en dir. d’Evreux, puis D830 en dir. de Conches

De Chartres, 80 km, RN154 en dir. de Dreux, puis D828 en dir. de Nonancourt, puis D50 en dir. de Damville, puis D140 en dir. de Conches

En train

Ligne Paris Saint-Lazare – Caen

La nature a toujours inspiré les artistes, de l’Art nouveau à nos jours.

Paul Louis