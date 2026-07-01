visite guidée extérieurs et jardin, Manoir de L’Aunay-Gontard, Chemillé-en-Anjou

Informations pratiques

visite guidée extérieurs et jardin 19 et 20 septembre Manoir de L’Aunay-Gontard Maine-et-Loire

sans limitation de places disponibles, visites le samedi et le dimanche à 14h00, 14h45, 15h30, 16h15, 17h00.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée des extérieurs, jardins et abords, durée 30 minutes environ, commentaires par les propriétaires sur l’histoire du monument et ses aménagements.

Manoir de L’Aunay-Gontard 49120 Chemillé en Anjou Chemillé-en-Anjou 49120 Neuvy-en-Mauges Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 70 58 32 71 Manoir (ISMH) des XVIe et XVIIe siècles remanié par Charles Gontard vers 1755, ayant traversé sans dommage la période révolutionnaire et les guerres de Vendée (occupation temporaire par un poste vendéen en 1794), l’un des rares témoins subsistants de cette époque.

Visite commentée de l’extérieur, du jardin et des abords, par le propriétaire. Pas de transport collectif à proximité, possibilité de parking sur le chemin d’accès (voie publique).

Visite commentée des extérieurs, jardins et abords, durée 30 minutes environ, commentaires par les propriétaires sur l’histoire du monument et ses aménagements.

©Olivier de Becdelièvre