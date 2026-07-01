Visite guidée Flash de la cathédrale, Cathédrale Sainte-Croix, Orléans

Informations pratiques

Visite guidée Flash de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Croix Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Courte visite par un guide de la cathédrale sur un sujet à votre choix.

Cathédrale Sainte-Croix Place Sainte-Croix, 45000 Orléans, France Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 0238778750 https://www.cathedrale-orleans.fr https://www.facebook.com/cathedraleorleans Cathédrale gothique liée à Jeanne d’Arc abritant des émaux byzantins et proposant des visites guidées. Tram et parkings à proximité immédiate. Accès pour les handicapés moteur.

Courte visite par un guide de la cathédrale sur un sujet à votre choix.

©cathedraleorleans