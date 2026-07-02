Visite guidée flash : dis, à quoi ça sert ?, Musée Le Secq des Tournelles, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée flash : dis, à quoi ça sert ? 19 et 20 septembre Musée Le Secq des Tournelles Seine-Maritime

Durée 30 min.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce musée offre une multitude d’objets dont les usages ont parfois disparu. Venez découvrir ces œuvres rares ou banales et posez mille questions.

Visites courtes en compagnie d’une médiatrice ou d’un médiateur

Musée Le Secq des Tournelles Rue Jacques Villon, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://museelesecqdestournelles.fr Ancienne église Saint-Laurent, de la fin du XVe siècle, sauvée de la ruine en 1893 et restaurée en 1911 (pour le Millénaire de la Normandie)

Ce musée offre une multitude d’objets dont les usages ont parfois disparu. Venez découvrir ces œuvres rares ou banales et posez mille questions.

©Guillaume Briere Soude