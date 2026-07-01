Visite guidée flash : mère et fille, Musée des Beaux-arts, Rouen

Informations pratiques

Visite guidée flash : mère et fille 19 et 20 septembre Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

Durée 30 min, 30 pers. max, contremarques à retirer à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Mère et fille réunies sur un même tableau. Découvrez les regards de tendresse, de devoir, d’attention. Histoires de famille et histoires de femmes

Des visites courtes de 30 minutes environ en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice. A partir de 8 ans (se renseigner auprès de l’accueil).

12h30, 14h30, 16h30

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

Mère et fille réunies sur un même tableau. Découvrez les regards de tendresse, de devoir, d’attention. Histoires de famille et histoires de femmes

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